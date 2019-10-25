В Одесской области мужчина убил пожилых супругов и их сына: известна прична

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области правоохранители задержали подозреваемого в тройном убийстве. Об этом сообщает Нацполиция.

Как рассказали в ведомстве, днем в собственном дворе подозреваемый забил до смерти своего знакомого и его старую мать, а на следующий день пошел домой к погибшим и лишил жизни главу семьи.

Чтобы скрыть следы преступления, тела матери с сыном мужчина бросил в выгребную яму у себя во дворе и забросил хламом, а третьего погибшего закрыл в доме и выбросил ключи.

82-летнего пенсионера с признаками насильственной смерти обнаружил старший сын, который, не дождавшись матери с братом в Одессе, где они должны были встретиться, приехал домой убедиться, что с ними все в порядке. Мужчина сразу вызвал полицию и сообщил и об исчезновении еще двух родственников.

Полицейские установили, что к преступлению причастен 47-летний ранее судимый за имущественные преступления местный житель. Он поддерживал приятельские отношения с этой семьей. Мужчина признался, что убил 46-летнего товарища, когда тот во время хмельного застолья оскорбил его сожительницу. На убийство 80-летней матери приятеля решился, потому что она стала свидетелем и могла сообщить в полицию. А дедушку, как объяснил правонарушитель, лишил жизни из-за того, что пришел к нему пьяным, а тот отказался налить "гостю" вина.

Досудебное следствие по факту умышленного убийства продолжается.

Напомним, ранее в квартире на улице Попова в Оболонском районе Киева была найдена мертвой 16-летняя девушка. В убийстве подозревают отца школьницы, который был лишен родительских прав .

Также правоохранители Киевской области раскрыли убийство директора украинской компании немецкого концерна Сaparol 42-летнего Павла Зможного, которое произошло в Крушинке в 2016 году. Организаторы и исполнители преступления задержаны.

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