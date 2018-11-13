В Одесской области мужчина "уладил" разногласия с коллегой при помощи монтировки

Сегодня, 20:17

Производственный спор закончился задержанием одного из коллег и госпитализацией второго

Фото: пресс-служба Нацполиции
Фото: пресс-служба Нацполиции

В селе Липецкое Подольского района Одесской области сослуживцы подрались из-за разногласий по рабочим вопросам. В один из коллег получил удар монтировкой по голове и оказался в больнице, а второй был задержан полицией.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, о 44-летнем пострадавшем, который оказался в реанимации с повреждением головы, копам сообщили медики районной больницы.

Вскоре выяснилось, что свои ранения он получил от коллеги, когда приехал к нему домой "на разборки".

"По словам правонарушителя, драку затеял нетрезвый гость", – отметил заместитель начальника Подольского отделения полиции Анатолий Коневщинский.

Было открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений, подозреваемого на время досудебного расследования определили под домашний арест. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет.

Напомним, в Одесской области мужчина монтировкой избил таксистов. Пострадавшие заступились за девушку, к которой приставал злоумышленник, и в результате получили черепно-мозговые травмы.

Также мы писали о том, как в Одесской области обиженный подросток убил мужчину. Юноша оправдался тем, что односельчанин оскорблял его мать, и теперь ему грозит тюрьма на срок до десяти лет.

Кроме того, стоит напомнить, что в Одесской области мужчина с ножом напал на 12-летнего племянника. Инцидент произошел после конфликта пьяного злоумышленника со своей сестрой.
драка, одесская область, монтировка

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Автор:

Дана Митанова

Источник:

"Сегодня"

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