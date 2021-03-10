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В Одесской области мужчина убил кота на глазах у хозяина: его "наказали" активисты (фото и видео)

10 марта, 15:29

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Его дом разрисовали красной краской

В Одесской области живодер насмерть забил камнем соседского кота на глазах у владельца. После распространения информации в Сети его дом разрисовали, на месте начались столкновения.

О происшествии рассказал хозяин кота — 60-летний мужчина, пишет Нацполиция.

Как все начиналось

В Царском селе владелец кота попросил правоохранителей принять меры к соседу, поскольку тот у него на глазах камнем убил животное. Следователи начали уголовное производство.

В Telegram-канале Одесса.Info опубликовали видео преступления и написали, что мужчина схватил тело кота, засунул в пакет и вынес куда-то на своей частной территории. Позже выбежала его жена и говорила, что никакого кота не было.

Мужчина же объяснил свой поступок тем, что животное якобы обгадило его территорию.

Видео: Одесса инфо

Реакция на инцидент

После публикации информации в соцсетях к подозреваемому пришли неизвестные и "пометили" его дом краской. На здании написали "Позор, тварь, живодер".

Видео: Одесса инфо

Вскоре из-за этих надписей возле дома начались столкновения . На месте находятся правоохранители.

Видео: Одесса инфо

Напомним, в Одесской области живодер поиздевался над собакой. Животное забрали в ветклинику, волонтеры собирают деньги на его лечение.

Кроме того, во Львовской области мужчина привязал собаку к машине и ездил с ней по городу.

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драка кот одесская область живодер
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