В Одесской области мужчина убил кота на глазах у хозяина: его "наказали" активисты (фото и видео)

В Одесской области живодер насмерть забил камнем соседского кота на глазах у владельца. После распространения информации в Сети его дом разрисовали, на месте начались столкновения.

О происшествии рассказал хозяин кота — 60-летний мужчина, пишет Нацполиция.

Как все начиналось

В Царском селе владелец кота попросил правоохранителей принять меры к соседу, поскольку тот у него на глазах камнем убил животное. Следователи начали уголовное производство.

В Telegram-канале Одесса.Info опубликовали видео преступления и написали, что мужчина схватил тело кота, засунул в пакет и вынес куда-то на своей частной территории. Позже выбежала его жена и говорила, что никакого кота не было.

Мужчина же объяснил свой поступок тем, что животное якобы обгадило его территорию.

Видео: Одесса инфо

Реакция на инцидент

После публикации информации в соцсетях к подозреваемому пришли неизвестные и "пометили" его дом краской. На здании написали "Позор, тварь, живодер".

Видео: Одесса инфо

Вскоре из-за этих надписей возле дома начались столкновения . На месте находятся правоохранители.

Видео: Одесса инфо

Напомним, в Одесской области живодер поиздевался над собакой. Животное забрали в ветклинику, волонтеры собирают деньги на его лечение.

Кроме того, во Львовской области мужчина привязал собаку к машине и ездил с ней по городу.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться