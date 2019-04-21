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В Одесской области на мужчину составили админпротокол за агитацию на машине

Сегодня, 14:59

Полицейские обвинили его в незаконном размещении политрекламы

Фото: AFP

В Овидиопольском районе полиция составила протокол о незаконной агитации на мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП Одесской области.

Мужчина припарковал микроавтобус с агитацией за одного из кандидатов в президенты Украины около одного из избирательных участков. Полицейские обвинили его в незаконном размещении политической рекламы в запрещенном месте и привлекла к административной ответственности.

Напомним, что по закону Украины предвыборная агитация заканчивается в последнюю пятницу перед днем выборов. В полночь 20 апреля коммунальные службы обязаны очистить стены, столбы и борды от политической рекламы.

В этот период запрещена любая агитация, а также обнародование результатов социологических исследований, поскольку они могут повлиять на мнение избирателей. Время тишины необходимо избирателям, чтобы взвесить все перед принятием решения.

Тем временем, в Ровенской области на избирательных участках зафиксировали девять нарушений.


А в Кривом Роге избирательница съела бюллетеньГорожанка явилась, чтобы проголосовать. После того, как женщина получила свой бюллетень, она его съела на глазах у членов комиссии. На данный момент на месте работают правоохранители.

Между тем ЦИК обнародовал первые данные о явке на выборах.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

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Тег выборы, нарушения, агитация, нарушения на избирательном участке

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Сегодня

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