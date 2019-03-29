В Одесской области на операционном столе умер ребенок

Восьмилетний ребенок не вышел из наркоза

В Одесской области на операционном столе умер ребенок 2019-03-29T12:42:11+02:00 Одесса Восьмилетний ребенок не вышел из наркоза

В Одесской области на операционном столе в больнице Подольска умер восьмилетний мальчик, которому делали несложную операцию по удалению аденоидов. Мальчик так и не вышел из наркоза.

Тело ребенка отправили на экспертизу, чтобы установить точную причину смерти. Медперсонал и родственников умершего школьника уже полицейские опросили. По факту смерти открыто уголовное производство.

В Мелитополе пятилетняя девочка попала в больницу из-за большого количества выпитой воды. Врачи поставили ребенку диагноз "отек головного мозга" и борются за ее жизнь. Как стало известно, маленькая пациентка в тяжелом состоянии попала в инфекционное отделение городской больницы после того, как, по словам ее родителей, у нее появились симптомы отравления,

Также мы писали о том, что в больнице Авдеевки во время родов умерла женщина и ее ребенок. Во время схваток у женщины произошло кислородное голодание, что вызвало отек мозга и смерть. Ребенок, которого врачи пытались спасти путем кесарева сечения, умер в течение трех часов в результате удушья.

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