На пляжи Одесской области выйдут патрули: проверят, как соблюдается карантин

Копы будут проверять базы отдыха, пляжи, заведения общепита, рынки и транспорт

На пляжах Одесской области из-за распространения коронавируса проведут рейды по соблюдению карантинных ограничений.

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Как сообщили в областной государственной администрации, было проведено экстренное заседание областной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций и принято решение проводить усиленные проверки пляжей, рынков, заведений общественного питания и транспорта.

"Будут проведены рейды на пляжах и дополнительные проверки субъектов хозяйствования", – заявили в ОГА.

В частности, на территориях курортных районов будут созданы рейдовые группы по контролю за соблюдением карантинных норм посетителями пляжей и баз отдыха.

Кроме того, в администрации предупредили, что полиция будет жестко реагировать на нарушение санитарных правил.

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"За последнюю неделю по сравнению с предыдущей наблюдается рост лабораторно подтвержденных случаев в 1,7 раза – 133 случая против 80", – отметили в ОГА.

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За минувшие сутки в Одесской области диагноз СОVID-19 подтвержден у 32 человек, двое умерли. Общее количество заболевших в регионе составляет 1234 человека. Из них – 222 медицинских работника и 116 детей, вылечились – 668.

Больше всего больных зафиксировано в Подольском районе (449 случаев), Одессе (301) и Болградском районе (100).

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов пригрозил штрафами и ужесточением карантина. По его словам, нужен жесткий контроль со стороны полиции и штрафы для нарушителей карантинных ограничений.

Ожидается, что глава Минздрава вскоре посетит Львовскую и Закарпатскую области, где больше всего зараженных коронавирусом. Он не исключает, что на Закарпатье придется готовиться к введению дополнительных ограничений на одну неделю.

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