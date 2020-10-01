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В Одесской области на подкупе членов избиркома попался чиновник

1 октября, 15:01

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Действия чиновника координировал один из руководителей Одесского облсовета

В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила чиновника мэрии Подольска на подкупе членов избирательной комиссии в интересах одной из политических сил.

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Как рассказали в пресс-службе СБУ, организатором подкупа оказался начальник одного из управлений Подольского горсовета, который также является депутатом совета города.

За разные суммы вознаграждения он предложил членам городского избиркома не регистрировать кандидатов от конкурентной политической силы и обеспечить положительное голосование по лоббистским вопросам его партии.

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Отмечается, его действия координировал один из руководителей Одесского облсовета.

"Он имеет общие бизнес-интересы в регионе с действующим народным депутатом Украины. Победа на выборах в Подольский горсовет нужной политсилы должна была способствовать "развитию" их бизнеса", – добавили в ведомстве.

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Правоохранители задержали руководителя управления мэрии в Подольске во время передачи члену избиркома части взятки.

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Сейчас продолжается досудебное расследование.

Ранее мы сообщали, что СБУ задержала кандидата в мэры, который пытался купить "двойника" конкурента.

Также напомним, главе Фонда госимущества предлагали 800 тысяч долларов за "правильные" назначения.

Кроме того, смотрите в сюжете, как председателю Фонда госимущества Сенниченко предлагали взятку в 5 миллионов долларов:

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взятка СБУ чиновники избирком подкуп одесская область
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