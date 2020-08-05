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В Одесской области на пожаре спасли собак и котов (фото)

5 августа, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Животные оказались в огненной ловушке

В Рауховке Одесской области пожарные вынесли из горящей квартиры собаку, двух щенков и котов.

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Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, при возгорании животные оказались в огненной ловушке. Питомцев удалось спасти из задымленного помещения.

Ранее мы сообщали, что в городе Дрогобыч Львовской области спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Животное провалилось под землю на глубину шесть метров.

Также напомним, в Хмельницком спасатели пришли на помощь собаке, которую закрыли в квартире. Длительное время животное скулило взаперти. Проголодавшегося и истощенного пса передали волонтерам из организации "Спаси жизнь", на данный момент ему ничего не угрожает.

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Кроме того, новости "Сегодня" писали, что во Львовской области спасатели вытащили коня из выгребной двухметровой ямы. В Службу спасения обратился хозяин животного. Выяснилось, что конь упал в яму и не мог самостоятельно выбраться – оттуда было видно только его голову.

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Одесса собаки дом кошки пожар ГСЧС спасение животных
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