В Одесской области на пожаре спасли собак и котов (фото)

В Рауховке Одесской области пожарные вынесли из горящей квартиры собаку, двух щенков и котов.
Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, при возгорании животные оказались в огненной ловушке. Питомцев удалось спасти из задымленного помещения.
Ранее мы сообщали, что в городе Дрогобыч Львовской области спасатели вытащили собаку из канализационного люка. Животное провалилось под землю на глубину шесть метров.
Также напомним, в Хмельницком спасатели пришли на помощь собаке, которую закрыли в квартире. Длительное время животное скулило взаперти. Проголодавшегося и истощенного пса передали волонтерам из организации "Спаси жизнь", на данный момент ему ничего не угрожает.
Кроме того, новости "Сегодня" писали, что во Львовской области спасатели вытащили коня из выгребной двухметровой ямы. В Службу спасения обратился хозяин животного. Выяснилось, что конь упал в яму и не мог самостоятельно выбраться – оттуда было видно только его голову.
Кроме того, в Киеве спасли таксу, которая застряла в трубе. Пес с разгона влетел в трубу и не мог выбраться самостоятельно. Оказавшийся поблизости мужчина вызвал спасателей.
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