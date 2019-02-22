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В Одесской области на систематических взятках погорел полицейский

Сегодня, 11:05

Мужчину задержали во время получения очередной взятки

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Одесской области на систематических взятках погорел полицейский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fb8/d3d/5c6fb8d3dc943.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fb8/d3d/5c6fb8d3dc943.jpeg Одесса Мужчину задержали во время получения очередной взятки

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили в систематическом получении взяток руководителя одного из структурных подразделений райотдела ГУНП в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, заместитель начальника отдела, начальник криминальной полиции вымогал взятки от местных жителей. За деньги мужчина обещал не препятствовать переправке через государственную границу подакцизных товаров. Стоимость услуг злоумышленника составляла 100 долларов США за каждый автомобиль с нелегальным грузом. Чиновника задержали на одной из улиц Одессы после получения пятисот долларов США.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела и привлечения к ответственности других причастных к противоправной деятельности лиц", - рассказали в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

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Тег взятка, СБУ, задержание, одесская область, вымогательство, полицейский

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