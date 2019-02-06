В Одесской области на систематических взятках погорел руководитель налоговой инспекции

Чиновник собирал «дань» с представителей коммерческих структур

В Одесской области на систематических взятках погорел руководитель налоговой инспекции 2019-02-06T09:31:00+02:00 Одесса Чиновник собирал «дань» с представителей коммерческих структур







Как выяснилось, чиновник требовал деньги от представителей коммерческих структур, за которые обещал не препятствовать их хозяйственной деятельности. За свои "услуги" злоумышленник получал "проценты", размер которых зависел от общего оборота денежных средств предприятия. Налоговика задержали на рабочем месте после получения второй части взятки в размере 10 тысяч гривен.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", – рассказали в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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