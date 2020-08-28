В Одесской области на территории завода прогремел взрыв (фото, видео)

На территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел мощный взрыв.

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Как сообщает "Думская", ссылаясь на жителей микрорайона Шкодова Гора, это произошло ровно в полночь, 28 августа.

Сначала в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия, а через пять минут люди услышали взрыв и увидели яркую вспышку в районе электроподстанции, которая расположена на территории завода.

В районе везде стоит гарь и черный дым. Что взорвалось, пока не известно. Информации о том, есть ли погибшие и пострадавшие пока нет.

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На место происшествия выехали сотрудники ГСЧС и скорая помощь.

В полиции изданию подтвердили, что рванула трансформаторная подстанция на территории НПЗ, после чего загорелась сухая трава рядом.

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Ранее мы сообщали, что в общежитии военного полигона прогремел смертельный взрыв. В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также серьезно пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военных – она находится в тяжелом состоянии.

Напомним, на Донбассе прогремел взрыв. В ООС рассказали о состоянии пострадавших военнослужащих.

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