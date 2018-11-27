В Одесской области на трассе перевернулся грузовик: пострадал водитель

Сегодня, 09:43

Пострадавшего мужчину госпитализировали в больницу


Фото:grad.ua

Фото:grad.ua

В Одесской области перевернулся грузовой автомобиль. Спасателям пришлось отбуксировать транспортное средство, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ДТП произошло 26 ноября на автодороге Балта – Кодыма в Балтском районе области. Как выяснилось, водитель грузовика не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся и перекрыл проезжую часть.

"В результате ДТП пострадал водитель, которого госпитализировали в медицинское учреждение с легкими телесными повреждениями", – рассказали в ГСЧС.

Также отмечено, что прибывшие на место аварии спасатели с помощью буксировочного троса оттащили автомобиль на обочину и освободили проезжую часть.

Ранее мы писали о том, что за десять месяцев 2018 года на дорогах Украины произошло более 122 тысяч дорожно-транспортных происшествий, в которых погиб 2651 человек.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах. 
ДТП, спасатели, грузовик, одесская область, перевернулся, ГСЧС

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