В Одесской области на взятках погорел чиновник Госпродпотребслужбы
Мужчина наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники
В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках чиновника Главного управления Государственной продовольственно-потребительской службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники. К своей схеме чиновник привлек посредника.
"Владельцы техники обращались к чиновнику для регистрации и получения соответствующих документов и номерных знаков. Он создавал искусственные условия, которые не позволяли зарегистрировать технику, и "настойчиво" рекомендовал обратиться к посреднику для "решении вопроса"", – рассказали в СБУ.
Стоимость своих "услуг" мужчина оценивал от 3,5 до 8 тысяч гривен в зависимости от модификации и стоимости. За месяц злоумышленники оформляли 10-15 единиц техники.
"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины должностному и посреднику объявлено о подозрении в совершении преступления", - отметили в СБУ.
Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.
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