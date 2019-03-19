Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,13
30,79
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

В Одесской области на взятках погорел чиновник Госпродпотребслужбы

Сегодня, 12:34

Мужчина наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Одесской области на взятках погорел чиновник Госпродпотребслужбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c4/e4d/5c90c4e4d859e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c4/e4d/5c90c4e4d859e.jpg Одесса Мужчина наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках чиновника Главного управления Государственной продовольственно-потребительской службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники. К своей схеме чиновник привлек посредника.

"Владельцы техники обращались к чиновнику для регистрации и получения соответствующих документов и номерных знаков. Он создавал искусственные условия, которые не позволяли зарегистрировать технику, и "настойчиво" рекомендовал обратиться к посреднику для "решении вопроса"", – рассказали в СБУ.

Стоимость своих "услуг" мужчина оценивал от 3,5 до 8 тысяч гривен в зависимости от модификации и стоимости. За месяц злоумышленники оформляли 10-15 единиц техники.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины должностному и посреднику объявлено о подозрении в совершении преступления", - отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации. 

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег взятка, СБУ, задержание, одесская область, госпродпотребслужба

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области на взятках погорел чиновник Госпродпотребслужбы". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Иностранец хотел дать взятку пограничнику в "Борисполе"

Сегодня, 10:42

Попасть незаконным способом в Украину пытался гражданин Нигерии

Чиновница Деснянской РГА "погорела" на коррупции при закупках для детей

Вчера, 16:09

Женщина занималась закупками оборудования для детских садов

Две тысячи долларов за молчание: на Закарпатье на взятке погорели патрульные

Вчера, 15:23

Сначала копы вымогали деньги у дальнобойщиков, а потом предлагали им откупные

Большая разборка: чем подарок должностному лицу отличается от взятки

17 марта, 07:00

Госслужащим запрещено принимать подарки в связи с их работой

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Раскрыла все карты: Настя Каменских рассказала о беременности

В «Поле чудес» показали, что происходит с подарками после шоу

Дочь Ольги Сумской похвасталась роскошной фигурой в купальнике

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Наташа Королева резко высказалась о скандале с MARUV

Вокруг концерта памяти Марины Поплавской разразился скандал

Что есть, чтобы замедлить старение: звездная диета

Известная телеведущая 9 месяцев скрывала беременность (фото)

В Киеве пенсионерам ограничат количество бесплатных поездок
Загрузка...

Штрафы повысят в 10 раз: какие новшества готовят для водителей

Сегодня, 07:51

В Раде зарегистрировали два новых законопроекта с ужесточением некоторых норм

Минздрав хочет прекратить полное финансирование пациентов, которые не заключили деклараций с врачом

Вчера, 07:51

МОЗ планирует сэкономить 360 млн грн за счет украинцев из "красного" списка пациентов

Газ для населения может подешеветь: что на самом деле предложил "Нафтогаз"

17 марта, 07:51

В "Нафтогазе" заявили, что есть все основания для снижения тарифов, если правительство откажется от регулирования цен

Как украинцы работают "на еду": 50 минут — и обед

17 марта, 07:19

Эксперты называют оп­­лату труда в стране низкой и ра­­туют за почасовой учет

Заворотнюк раскрыла секрет, почему никто не видел ее беременной

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Учёные определили самую опасную для здоровья группу крови