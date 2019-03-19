В Одесской области на взятках погорел чиновник Госпродпотребслужбы

Мужчина наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники

Фото: СБУ.

В Одесской области на взятках погорел чиновник Госпродпотребслужбы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0c4/e4d/5c90c4e4d859e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0c4/e4d/5c90c4e4d859e.jpg 2019-03-19T12:34:00+02:00 Одесса Мужчина наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники

В Одесской области сотрудники СБУ разоблачили в систематических взятках чиновника Главного управления Государственной продовольственно-потребительской службы в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник наладил механизм получения взяток за регистрацию сельхозтехники. К своей схеме чиновник привлек посредника.

"Владельцы техники обращались к чиновнику для регистрации и получения соответствующих документов и номерных знаков. Он создавал искусственные условия, которые не позволяли зарегистрировать технику, и "настойчиво" рекомендовал обратиться к посреднику для "решении вопроса"", – рассказали в СБУ.

Стоимость своих "услуг" мужчина оценивал от 3,5 до 8 тысяч гривен в зависимости от модификации и стоимости. За месяц злоумышленники оформляли 10-15 единиц техники.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины должностному и посреднику объявлено о подозрении в совершении преступления", - отметили в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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