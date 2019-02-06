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В Одесской области на взятках погорел руководитель подразделения таможни

Сегодня, 13:11

Чиновник наладил схему получения взяток за оформление авто иностранной регистрации

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Одесской области на взятках погорел руководитель подразделения таможни //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/aba/21d/5c5aba21da6b2.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/aba/21d/5c5aba21da6b2.jpeg Одесса Чиновник наладил схему получения взяток за оформление авто иностранной регистрации

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематическом получении взяток начальника сектора одного из таможенных постов региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник наладил схему получения взяток за беспрепятственное оформление автомобилей иностранной регистрации в режиме так называемого "временного ввоза". Стоимость "услуг" злоумышленника стартовала от 300 долларов США за каждый автомобиль. Чиновника задержали на рабочем месте при получении очередной взятки в размере 600 долларов США за растаможку двух автомобилей.

"В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос об объявлении таможеннику о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Украине выросло количество взяток. В международной антикоррупционной организации Transparency International только отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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Тег взятка, СБУ, задержание, одесская область, таможенник

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