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В Одесской области на взятках поймали таможенника

Сегодня, 09:54

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления

Фото: СБУ
Фото: СБУ.
В Одесской области на взятках поймали таможенника //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ca/370/5c46ca370e356.jpeg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ca/370/5c46ca370e356.jpeg Одесса Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках главного инспектора одного из таможенных постов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновник вымогал деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией. За полученные деньги он вносил в автоматизированную систему таможенного оформления недостоверные сведения о якобы пересечение государственной границы импортным автомобилем. Таким образом иностранный автомобиль был легализован на территории Украины в течение года. Свои услуги мужчина оценивал в 100 долларов США за каждую фиктивную "отметку" о пересечении госграницы.

"Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ. 

Ранее мы писали о том, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников. Кроме того, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток. 

взятка, СБУ, задержание, одесская область, таможенник

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