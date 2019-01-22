В Одесской области на взятках поймали таможенника
Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления
В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках главного инспектора одного из таможенных постов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Как выяснилось, чиновник вымогал деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией. За полученные деньги он вносил в автоматизированную систему таможенного оформления недостоверные сведения о якобы пересечение государственной границы импортным автомобилем. Таким образом иностранный автомобиль был легализован на территории Украины в течение года. Свои услуги мужчина оценивал в 100 долларов США за каждую фиктивную "отметку" о пересечении госграницы.
"Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.
Ранее мы писали о том, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников. Кроме того, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.
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