В Одесской области на взятках поймали таможенника

Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления

Фото: СБУ.

В Одесской области на взятках поймали таможенника //smm6.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/6ca/370/5c46ca370e356.jpeg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/6ca/370/5c46ca370e356.jpeg 2019-01-22T09:54:00+02:00 Одесса Мужчине уже сообщили о подозрении в совершении преступления

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках главного инспектора одного из таможенных постов. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.





Как выяснилось, чиновник вымогал деньги от водителей автомобилей с иностранной регистрацией. За полученные деньги он вносил в автоматизированную систему таможенного оформления недостоверные сведения о якобы пересечение государственной границы импортным автомобилем. Таким образом иностранный автомобиль был легализован на территории Украины в течение года. Свои услуги мужчина оценивал в 100 долларов США за каждую фиктивную "отметку" о пересечении госграницы.

"Фигуранту дела сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины", – отметили в СБУ.

Ранее мы писали о том, что в Киеве будут судить прокурора, получившего 15 тысяч долларов взятки. Прокурор требовал деньги с двух преступников. Кроме того, мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области на взятках поймали таможенника". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...