В Одесской области на взятке погорели чиновники таможни и Госпогранслужбы

Мужчины наладили схему вымогательства денег









В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке старших смен региональной таможни и пограничного наряда на одном из пунктов пропуска в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как выяснилось, чиновники наладили схему вымогательства денег от граждан. За взятки они обещали не создавать искусственные препятствия при таможенном оформлении и пропуске на территорию Украины товаров народного потребления. В среднем "дань" за лояльное отношение таможенников и пограничников составляла от 300 долларов США представителю каждого ведомства.

Чиновников задержали на рабочем месте при получении от гражданина Молдовы взятки в размере 600 долларов США.

"Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", – рассказали в СБУ.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

При этом в Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м на 10 позиций. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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