В Одесском аэропорту на взятке погорел главный инспектор таможни: как он "заметал" следы

/ Фото: СБУ

В Одесской области Служба безопасности Украины задержала главного инспектора таможни за получение взятки. Как сообщает пресс-служба СБУ, таможенник вместе с другими сотрудниками требовал деньги с коммерсантов за импорт товаров.

"Служба безопасности Украины блокировала в пункте пропуска "Международный аэропорт "Одесса" незаконный механизм получения работниками Одесской таможни взяток с коммерсантов за беспрепятственный пропуск через таможенную границу товаров широкого потребления. Оперативники спецслужбы установили, что должностные лица таможенного поста систематически требовали деньги за беспрепятственное таможенное оформление грузов текстильных изделий, ввозимых бизнесменами из стран Ближнего Востока. Для "стимулирования" коммерсантов платить неправомерную выгоду, таможенники создавали искусственные препятствия. Они, в частности, затягивали сроки, выдвигали претензии к товарно-сопроводительным документам", – рассказали в СБУ.

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Правоохранители задокументировали четыре факта получения таможенниками взяток. А главный инспектор таможни, чтобы избежать уголовной ответственности, пытался уничтожить следы преступления.

"Сотрудники СБУ совместно с ГБР и подразделением внутренней безопасности ГФС задержали одного с фигурантов производства – главного инспектора таможни во время получения очередной взятки. Таможенник, желая избежать уголовной ответственности, хотел уничтожить следы преступления. Он пытался спрятать деньги в подоконник служебного помещения, а ладони облил краской для служебной печати", – говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки). Сейчас решается вопрос о сообщении задержанному подозрения и избрании меры пресечения.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", в Херсонской области руководителя одного из районных подразделений Управления государственной миграционной службы в регионе разоблачили в систематических взятках от нелегалов. Чиновник брал деньги у иностранцев за ускоренную легализацию и невыдворение из страны. Стоимость "услуг" взяточника зависела от платежеспособности мигрантов, но в среднем составляла около 1000 долларов с человека.

Также сообщалось, что на таможнях начнется борьба со взяточничеством.

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