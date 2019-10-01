В Одесской области начальники полицейских и пограничников вымогали "дань" с подчиненных

/ Фото: ГБР

В Одесской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали руководителей подразделений Нацполиции и Пограничной службы, которые вымогали деньги у своих подчиненных. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужбы.

"Начальник одного из районных отделений ГУ Нацполиции Одесской области заставлял 12 своих подчиненных систематически платить "дань". "Такса" капитана составляла 1000 гривен за смену и дополнительно по 100 долларов с каждого полицейского, "заработанных" на сокрытии административных нарушений, в частности проезд грузовиков без документов, мелких нарушений в сфере торговли и изобличению лиц в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Полицейского задержали в момент получения денег в помещении дежурной части райотдела.

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Кроме того, был разоблачен руководитель одного из подразделений пограничного отряда Одесского региона – он также требовал деньги с подчиненных. В его обязанности входило проведение служебных расследований в отношении сотрудников отряда по фактам недостачи и излишков материальных ценностей.

За "закрытие глаз" на эти факты злоумышленник требовал платить часть суммы от выявленных нарушений. Пограничника задержали после получения денег от подчиненного возле кафе в Белгород-Днестровском.

По обоим фактам были открыты уголовные производства по статье "принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом". Продолжаются следственно-оперативные действия.

Ранее мы сообщали о том, что в Украине выросло количество взяток.

В Международной антикоррупционной организации Transparency International отметили, что Украина поднялась на 10 позиций в рейтинге восприятия коррупции, улучшив свои позиции по итогам 2018 года в сравнении с 2017-м. В то же время в организации не очень довольны тем, как Украина выполнила их рекомендации.

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