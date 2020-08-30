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В Одесской области нашли поселения "Крыльев ангела" (фото)

30 августа, 05:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Ранее ученые находили только вымерших моллюсков

В Одесской области ученые обнаружили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" поселение моллюсков "Крылья ангела".

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Об этом рассказал заместитель директора парка, доктор биологических наук Иван Русев в своем Facebook.

По его словам, ранее сотрудники парка находили несколько поселений этих моллюсков в лиманах, но они были полностью вымершими.

Сейчас на мысе Калфа, в заповедной части парка, а также в прибрежной части Черного моря удалось найти поселения живых моллюсков.

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"Оказалось, что моллюск населяет всю прибрежную часть Черного моря в нашем нацпарке и формирует компактные поселения на супертвердых древних глинистых отложениях. Численность их огромная и исчисляется сотнями тысяч экземпляров на один гектар", - рассказал ученый.

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Также он добавил, что моллюски не только выполняют роль своеобразных "фильтров", но и являются важной частью пищевой цепи и источником обогащения кальцием лиманов и моря.

"Обнаруженные нами в экспедиции экземпляры моллюсков в лимане Алибей и Шаганы в два раза крупнее морских экземпляров, что свидетельствует о том, что условия проживания и, особенно кормовая база, там намного лучше", – добавил Русев.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, который предоставляет Куяльницкому лиману статус курорта государственного значения.

Кроме того, в Днестровском лимане вода обрела вкус вина. Причиной необычного цвета и вкуса оказалась авария.

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заповедник Черное море одесская область национальный парк Тузловские лиманы моллюски

Источник: Сегодня

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