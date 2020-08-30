В Одесской области нашли поселения "Крыльев ангела" (фото)

В Одесской области ученые обнаружили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" поселение моллюсков "Крылья ангела".
Об этом рассказал заместитель директора парка, доктор биологических наук Иван Русев в своем Facebook.
По его словам, ранее сотрудники парка находили несколько поселений этих моллюсков в лиманах, но они были полностью вымершими.
Сейчас на мысе Калфа, в заповедной части парка, а также в прибрежной части Черного моря удалось найти поселения живых моллюсков.
"Оказалось, что моллюск населяет всю прибрежную часть Черного моря в нашем нацпарке и формирует компактные поселения на супертвердых древних глинистых отложениях. Численность их огромная и исчисляется сотнями тысяч экземпляров на один гектар", - рассказал ученый.
Также он добавил, что моллюски не только выполняют роль своеобразных "фильтров", но и являются важной частью пищевой цепи и источником обогащения кальцием лиманов и моря.
"Обнаруженные нами в экспедиции экземпляры моллюсков в лимане Алибей и Шаганы в два раза крупнее морских экземпляров, что свидетельствует о том, что условия проживания и, особенно кормовая база, там намного лучше", – добавил Русев.
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