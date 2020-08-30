В Одесской области нашли поселения "Крыльев ангела" (фото)

В Одесской области ученые обнаружили в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" поселение моллюсков "Крылья ангела".

Реклама

Об этом рассказал заместитель директора парка, доктор биологических наук Иван Русев в своем Facebook.

По его словам, ранее сотрудники парка находили несколько поселений этих моллюсков в лиманах, но они были полностью вымершими.

Сейчас на мысе Калфа, в заповедной части парка, а также в прибрежной части Черного моря удалось найти поселения живых моллюсков.

Реклама

"Оказалось, что моллюск населяет всю прибрежную часть Черного моря в нашем нацпарке и формирует компактные поселения на супертвердых древних глинистых отложениях. Численность их огромная и исчисляется сотнями тысяч экземпляров на один гектар", - рассказал ученый.

В тренде Обстрел автобуса под Харьковом: полицейские установили еще десятки подозреваемых

Также он добавил, что моллюски не только выполняют роль своеобразных "фильтров", но и являются важной частью пищевой цепи и источником обогащения кальцием лиманов и моря.

"Обнаруженные нами в экспедиции экземпляры моллюсков в лимане Алибей и Шаганы в два раза крупнее морских экземпляров, что свидетельствует о том, что условия проживания и, особенно кормовая база, там намного лучше", – добавил Русев.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада приняла законопроект, который предоставляет Куяльницкому лиману статус курорта государственного значения.

Кроме того, в Днестровском лимане вода обрела вкус вина. Причиной необычного цвета и вкуса оказалась авария.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама