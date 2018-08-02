В Одесской области нашли семь "забытых" памятников Ленину

В семи населенных пунктах Болградского района Одесской области нашли памятники Владимиру Ленину, которые должны были демонтировать в соответствии с законом "о декоммунизации".

Как заявили в Украинском институте национальной памяти, скульптуры "вождя мирового пролетариата" остались нетронутыми в селах Виноградовка, Виноградное, Голица, Огородное, Зализничное, Калчева и Новые Трояны, также в поселке Огородне нашли памятник Карлу Марксу, а в Голице – изображении серпа и молота.

Институт обратился к сельским головам с требованием немедленно выполнить Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики" и демонтировать эти объекты.

Также были направлены обращения в полицию, прокуратуру и Службу безопасности Украины, в которых требуется привлечь к ответственности должностных лиц органов местного самоуправления, которые нарушают законодательство Украины.

В Институте напомнили, что статья 436-1 Уголовного кодекса за распространение и публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима предполагает ограничение свободы на срок до пяти лет или же лишением свободы на тот же срок с возможной конфискацией имущества.

Те же действия, совершенные повторно, могут грозить лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с возможной конфискацией имущества.

Ранее мы писали о том, как сотрудники СБУ добились сноса памятника Владимиру Ленину на берегу Азовского моря. На тот момент эта скульптура считалась последней из оставшихся в Украине.

Добавим также, что директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что памятники Ленину в Украине остались только в оккупированных районах Донбасса и Крыма.

По его словам, большая часть этих скульптур – это "обычные гипсовые фигуры, которые не представляют ни материальной, ни исторической ценностии, и создавались по единому канону".