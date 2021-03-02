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В Одесской области насмерть сбили двух мужчин (фото)

2 марта, 12:59

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы

В Одесской области на обочине возле села Молодежное обнаружили двух мертвых мужчин. На телах погибших обнаружены повреждения, характерные для тех, что получают в результате ДТП.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, полицейские устанавливают личности покойников, а также тех, кто может быть причастен к их гибели. Кроме того, рядом были найдены обломки автомобилей.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения".

На месте происшествия работали следственно-оперативные группы. Копы просят откликнуться свидетелей или очевидцев событий.

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Ранее мы сообщали, что в Винницкой области водитель на внедорожнике сбил насмерть пешехода и скрылся. Подозреваемому грозит до 8 лет тюрьмы.

Также напомним, в Киеве иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе.

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ДТП полиция погибшие одесская область
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