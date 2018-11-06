В Одесской области не хватает школьных учебников
Книг не хватает как для начальной школы, так и для старшей
В некоторых районах Одесской области сетуют на нехватку школьных учебников. Так, в Болградской РГА говорят, что книг не хватает как для начальной школы (особенно тех, которые состоят из двух частей для каждого семестра), так и для старшей.
"Поступили учебники по географии, математике, английскому языку, биологии, болгарскому языку и защите Отечества — но не во все школы Болградского района. По остальным предметам новых учебников пока нет", — сообщают в райадминистрации, отмечая, что это, в частности, касается десятых классов.
Новых учебников для второго семестра нет и в других районах, но там надеются, что их напечатают и пришлют в срок.
"Нам в полном объеме поступили книги для пятого класса, для первого тоже практически все уже поступили", — заверили "Сегодня" в Измаильской РГА, уточнив, что у них до сих пор нет книг на молдавском языке обучения, которые требуются в четырех школах района.
Тем временем в Килии с нехваткой учебников в этом году не сталкивались.
"У нас эта тема не звучала как проблема, никто не обращался", — заверил нас глава Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.
Ранее в Кабмине указали на дискриминацию в школьных учебниках.
Напомним, накануне нового учебного года в Минобразования признали: в Украине сложная ситуация с поборами в школе — их требуют все чаще и чаще. Министр Лилия Гриневич разослала письмо директорам школ и начальникам местных управлений образования, в котором отметила, что ни один из педагогов не имеет права требовать от родителей учеников деньги на школьные нужды.
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