В Одесской области неизвестные отобрали у предпринимателей 12 млн гривен

Иллюстрация / Фото: Pixabay

В Одесской области во время вооруженного разбойного нападения у потерпевших отобрали 12 млн грн.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, сегодня вечером в полицию поступило сообщение о стрельбе на трассе Киев-Одесса. По предварительным данным, в Беляевском районе произошло нападение возле придорожного кафе "Родничок" на группу мужчин, которые остановили там свой автомобиль.

Как отмечается, в это время подъехал автомобиль Mercedes, из которого вышли трое неизвестных. Несколько раз выстрелив, они, угрожая потерпевшим оружием, принудили отдать им сумки, в которых якобы было 12 млн грн.

После этого подозреваемые с места происшествия скрылись.

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В регионе объявлен план "Сирена".

Правоохранители принимают меры по установлению места нахождения и задержанию злоумышленников.

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По предварительным данным, потерпевшие – полтавские предприниматели.

О раненых пока не сообщается.

Ранее в Одессе неизвестный похитил 570 тысяч гривен из автомобиля Tesla.

Кроме того, в Одессе задержан иностранный гражданин, похитивший из машины женщины-предпринимателя почти 1 млн грн наличных денег.

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