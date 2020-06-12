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В Одесской области – новая вспышка COVID-19: заразились прихожане церкви

12 июня, 15:08

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

«Контактные» с зараженными ждут результатов тестов

В Одесской области, где из-за коронавируса на карантин закрыли два села, еще одну вспышку COVID-19 обнаружили в селе Першотравневое Измаильского района. Там опасную инфекцию подтвердили у прихожан церкви, сообщает "БессарабияINFORM".

Итак, на данный момент диагноз подтвердился у четырех человек. Зараженные чувствуют себя удовлетворительно. Троих из них отправили в больницу, а еще одна больная – лечится дома. У всех, кто контактировали с инфицированными, уже взяли анализы, и они ждут результатов. В местном сельском совете отметили, что сообщение с селом могут закрыть.

Всего же в Одесской области обнаружили 1069 случаев COVID-19. Из них за последние сутки, 11 июня, зафиксировали 20: заразились двое одесситов и 18 жителей области.

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Стоит напомнить, что в самой Одессе с 5 июня ослабили карантин – там разрешили кафе и ресторанам принимать посетителей.

А с 15 мая для посетителей открылся Одесский зоопарк. Закрытой зоной в зоопарке остался террариум, т.к. он расположен в помещении, а одновременно в зоопарке может находиться не более 450 человек.

Видео: Максим Куцый, Facebook

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церковь Измаил одесская область вспышка заражение прихожане коронавирус

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