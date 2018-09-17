В Одесской области обнаружили солидный арсенал оружия

Все находки уже отправили на экспертизу.

В Беляевском районе Одесской области обнаружили подпольную оружейную мастерскую. В облуправлении СБУ рассказали, что хозяин мастерской занимался поиском, реставрацией, переработкой оружия и боеприпасов на продажу.

Во время обыска по месту проживания подозреваемого и в его мастерской правоохранители обнаружили внушительный арсенал оружия и боеприпасов.

"Оперативники изъяли снайперскую винтовку, четыре карабина, два пистолета-пулемета, три револьвера, пистолет, три миномета, 100 г тротила, 250 г пороха, более сотни патронов различного калибра и орудия для "кустарного производства" средств поражения", — рапортовали силовики.

Все находки уже отправили на экспертизу.

Ранее мы писали, что в Одессе 40-летний мужчина, пытаясь скрыть следы своей преступной деятельности, выбросил боевой снаряд из окна квартиры на тринадцатом этаже жилого дома.

Недавно мы сообщали о том, как в Днепре в помещении гаража мужчины, подозреваемого в квартирных кражах, был обнаружен целый арсенал – гранаты, запалы к ним, порох и 58 патронов калибра 5,45. При этом владельца гаража подозревают в краже на общую сумму в 100 тысяч гривен.

А в Харьковской области тайник с оружием нашел 39-летний житель села Кисловка во время прогулки в лесополосе.