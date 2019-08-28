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В Одесской области обнаружили страшную находку

28 августа, 23:30

Потерпевший жил один, злоупотреблял спиртным, а в последний раз его видели около месяца назад

/ Фото: Pixabay

В Одесской области нашли обезглавленное тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"О части человеческого тела на обочине улицы в полицию сообщила жительница села. Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа установила, что погибший – местный житель, который жил в заброшенном доме неподалеку. Тело хозяина со значительными признаками разложения полицейские обнаружили в его доме, двери которого были открыты настежь", – говорится в сообщении.

Опросив соседей, правоохранители установили, что потерпевший жил один, злоупотреблял спиртным, а в последний раз его видели около месяца назад. По словам односельчан, мужчина якобы говорил о намерении уехать, поэтому на его отсутствие никто не обратил внимания.

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В ходе судебно-медицинского осмотра и вскрытия тела умершего признаки насильственной смерти не обнаружены. Однако окончательные выводы будут сделаны после получения результатов судебно-медицинской экспертизы.

Открыто уголовное дело по статье "Умышленное убийство" (ч. 1 ст. 115 УК).

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Продолжаются следственные действия.

Напомним, в минувшем году в Одесской области подросток обнаружил обезглавленное тело мужчины, которое лежало на обочине трассы  Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Также обезглавленное тело мужчины было обнаружено в подвале 12-этажного дома на улице Краснодарской в Харькове.

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Источник: Сегодня

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