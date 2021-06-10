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В Одесской области осудили педофила за развращение пятилетней дочери: как его наказали

10 июня 2021 14:20

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Объектом сексуального внимания горе-папашы стала и двухлетняя дочь, но до преступления дело не дошло

В Одесской области признали виновным мужчину в развращении своей пятилетней дочери. Суд вынес приговор – пять лет заключения.

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Об этом сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Правоохранители доказали, что в ноябре 2020 года 30-летний житель Николаевского района развращал своего ребенка. Обвиняемый – отец четырех детей.

"Оставшись с девочкой дома один, он велел ей лечь вместе с ним в постель, после чего воплощал в жизнь свои сексуальные фантазии", – рассказывали правоохранители, подчеркивая, что подобным горе-папаша занимался неоднократно.

Мужчина не отрицал, что развращал дочь, и даже рассказывал о том, что объектом его сексуального внимания стала и двухлетняя дочь. Но ей в этом плане повезло – обвиняемый не успел реализовать свои планы.

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Кроме того, информацию о педофиле внесли в реестр осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности детей.

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Напомним, под Киевом осудят скандально известного фотографа, который развращал и насиловал девочек.

Кроме того, в Сумской области 28-летний мужчина напал на семилетнего мальчика – хотел изнасиловать ребенка.

О чем еще говорят украинцы, смотрите в последнем выпуске новостей "Сегодня":

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