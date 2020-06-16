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В Одесской области отчим насиловал 14-летнюю девочку

16 июня, 12:27

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

Мужчине теперь грозит до 12 лет за решеткой

В Одесской области жертвой сексуального насилия стала 14-летняя девочка. В издевательствах над подростком подозревают ее отчима.

Как рассказали в пресс-службе местной прокуратуры, все случилось в Подольском районе. По ходатайству прокуроров, 36-летнего мужчину уже взяли под стражу.

"По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении своей 14-летней падчерицы", – сообщили в прокуратуре.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве 41-летний педофил развращал 10-летнюю девочку.

Напомним, недавно Верховная Рада Украины отклонила закон о химической кастрации педофилов.

Этот закон ранее вызвал волну негодования у экспертов. Некоторые указывают, что шансы жертв такого "лечения" (химической кастрации) выиграть суд против Украины очень высоки. Также отмечается, что не все подобные преступники больны педофилией. Читайте подробнее в материале "Сегодня": Каким будет контроль над педофилами в Украине: химическая кастрация, реестр и сроки.

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