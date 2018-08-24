В Одесской области открыли памятник в виде башни Донецкого аэропорта

При изготовлении инсталляции также использованы настоящие гильзы и обломки, привезенные волонтерами с передовой

В городе Доброслав Лиманского района Одесской области сегодня открыли памятник защитникам Украины в виде башни Донецкого аэропорта.

Как передает УНИАН, торжественное открытие композиции состоялось вечером и было приурочено к 27-й годовщине Независимости Украины. Авторы композиции – скульптор Виталий Квак и кузнец Освальдо Искерго Фрага.

Металлический памятник представляет собой расстрелянную оккупантами башню Донецкого аэропорта. Его высота – порядка 7,5 метров. Возле стилизованного сооружения – несколько фигур украинских "киборгов". Они примерно в человеческий рост и сделаны таким образом (решетчатые изваяния), что под определенным углом перед глазами словно растворяются (из-за пустот в конструкции). По замыслу авторов, таким образом они хотели показать, что защитников аэропорта больше нет – они погибли, но память о них будет вечной.

У подножия памятника установлена инсталляция с картой и гербом Украины, а также надпись на украинском языке: "Вечная слава бессмертию храбрых, которые зовут на подвиг живых".

При изготовлении инсталляции также использованы настоящие гильзы и обломки, привезенные волонтерами с передовой. Часть покрытия у подножия выполнена красным цветом,символизирующим кровь украинских бойцов, отдавших жизнь за родину.

Вышеназванная композиция посвящена всем украинцам, погибшим за независимость страны.

Диспетчерская башня разрушенного оккупантами Донецкого аэропорта – один из символов героизма украинских бойцов, которых за стойкость и мужество прозвали "киборгами", 242 дня защищавшими объект.

Напомним, сегодня, 24 августа, Украине исполняется 27 лет, и страна празднует День Независимости.

В связи с праздником журналисты "Сегодня" узнавали, чего украинцы желали друг другу в этот день. Люди желали своим соотечественникам покоя, мужества и стабильности.

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