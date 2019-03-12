В Одесской области парень избил подростка и кидался на полицейских
20-летний злоумышленник находился в состоянии сильного опьянения
В Одесской области полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который повредил патрульный автомобиль и избил несовершеннолетнего на сельском празднике в селе Вишняки Арцизского района.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, к стражам порядка обратилась местная жительница с заявлением о том, что на праздновании Масленицы неизвестный сильно избил ее несовершеннолетнего сына.
Вскоре копы установили личность нападавшего. Им оказался 20-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения полицейских. При этом, в ответ на требования патрульных прекратить противоправные действия, нарушитель ответил нецензурной бранью и набросился на полицейских.
"Потом еще и начал наносить удары ногами по служебному автомобилю, нанеся последнему механические повреждения", – рассказали в пресс-службе.
В свою очередь, полицейские, чтобы успокоить подозреваемого, применили к нему спецсредства и доставили в Арцизский отдел полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
Были открыты уголовные производства по статьям "Умышленное нанесение легких телесных повреждений" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".
Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семью. Потерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.
Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали группу злоумышленников, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города.
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