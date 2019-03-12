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В Одесской области парень избил подростка и кидался на полицейских

Сегодня, 12:07

20-летний злоумышленник находился в состоянии сильного опьянения

Фото: А.Добрев, "Сегодня"
Фото: А.Добрев, "Сегодня".
В Одесской области парень избил подростка и кидался на полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0fc/950/5c40fc9509c67.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0fc/950/5c40fc9509c67.jpg Одесса 20-летний злоумышленник находился в состоянии сильного опьянения

В Одесской области полицейские задержали 20-летнего местного жителя, который повредил патрульный автомобиль и избил несовершеннолетнего на сельском празднике в селе Вишняки Арцизского района.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, к стражам порядка обратилась местная жительница с заявлением о том, что на праздновании Масленицы неизвестный сильно избил ее несовершеннолетнего сына.

Вскоре копы установили личность нападавшего. Им оказался 20-летний местный житель, который ранее уже попадал в поле зрения полицейских. При этом, в ответ на требования патрульных прекратить противоправные действия, нарушитель ответил нецензурной бранью и набросился на полицейских.

"Потом еще и начал наносить удары ногами по служебному автомобилю, нанеся последнему механические повреждения", – рассказали в пресс-службе.

В свою очередь, полицейские, чтобы успокоить подозреваемого, применили к нему спецсредства и доставили в Арцизский отдел полиции. Позже выяснилось, что злоумышленник пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Были открыты уголовные производства по статьям "Умышленное нанесение легких телесных повреждений" и "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа".

Ранее мы писали, что в Одесской области четверо неизвестных в масках совершили разбойное нападение на семьюПотерпевших с многочисленными травмами госпитализировали.

Кроме того, ранее в Одессе полицейские задержали группу злоумышленников, подозреваемых в ограблении мужчины на Преображенской улице в центре города.

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Тег нападение, одесская область, нападение на полицейских

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