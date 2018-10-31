В Одесской области пешеход попал под колеса грузовика: опубликованы фото

В Одесской области недалеко от села Нерубайское мужчину, перебегавшего Киевское шоссе в неположенном месте, насмерть сбил грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе Беляевского отдела полиции.

Следственно-оперативная группа, которая выехала на место происшествия, установила, что за рулем грузовика Volvo находился 30-летний водитель. В результате аварии столкнулись еще три автомобиля, ехавших сзади

"Их водители и пассажиры находятся в удовлетворительном состоянии и не нуждаются в медицинской помощи", – заявили в полиции.







По факту аварии открыли уголовное производство по нарушению правил безопасности дорожного движения.

Напомним, что ранее мы писали о ДТП в Одессе: ВАЗ напополам и пять машин в одной аварии. Тогда полицейские зафиксировали два смертельных исхода.

Также мы писали о том, что одна из девочек, пострадавших в ДТП на трассе Киев-Одесса, умерла в больнице. Микроавтобус вез детей из Умани, где они были на экскурсии, когда столкнулся с грузовиком.

Кроме того, масштабное ДТП произошло в Одессе: один человек погиб, трое – получили травмы. Столкнулись две легковушки, одна из которых врезалась в маршрутку.