В Одесской области по горячим следам задержали квартирных воров
Мужчины оказались ранее судимыми
В Одесской области правоохранители задержали двух квартирных воров сразу после кражи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
39 и 41-летнего злоумышленников задержали после ограбления в поселке Великодолинское. Как выяснилось, мужчины дождались, когда хозяева уйдут из дома, и залезли в их квартиру. Из жилья они вынесли фотоаппарат, кредитные карточки и 2600 долларов США. Но убежать злоумышленники не успели – их задержали правоохранители.
"По факту кражи начато уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.
Напомним, не так давно в Одессе правоохранители оперативно задержали троих "домушников". Преступников полицейские выследили и задержали после ограбления квартиры в Малиновском районе города.
Кроме того, ранее в Одессе правоохранители разоблачили и задержали вора-домушника. Мужчина оказался выходцем из кавказского региона. Также в Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил местную жительницу. Злоумышленник оказался ранее судим за аналогичные преступления.
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