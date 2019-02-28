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В Одесской области по горячим следам задержали квартирных воров

Сегодня, 12:03

Мужчины оказались ранее судимыми

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.
В Одесской области по горячим следам задержали квартирных воров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7b2/14a/5c77b214af163.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7b2/14a/5c77b214af163.jpg Одесса Мужчины оказались ранее судимыми

В Одесской области правоохранители задержали двух квартирных воров сразу после кражи. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

39 и 41-летнего злоумышленников задержали после ограбления в поселке Великодолинское. Как выяснилось, мужчины дождались, когда хозяева уйдут из дома, и залезли в их квартиру. Из жилья они вынесли фотоаппарат, кредитные карточки и 2600 долларов США. Но убежать злоумышленники не успели – их задержали правоохранители.

"По факту кражи начато уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Напомним, не так давно в Одессе правоохранители оперативно задержали троих "домушников". Преступников полицейские выследили и задержали после ограбления квартиры в Малиновском районе города.

Кроме того, ранее в Одессе правоохранители разоблачили и задержали вора-домушника. Мужчина оказался выходцем из кавказского региона. Также в Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил местную жительницу. Злоумышленник оказался ранее судим за аналогичные преступления. 

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Тег грабители, задержание, одесская область, квартирные воры

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