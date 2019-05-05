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В Одесской области по полиции открыли огонь из ружья

5 мая, 13:46

Мужчина 1977 года обстрелял полицейскую машину в Великомихайловском районе

Фото: Нацполиция

Правоохранительные органы Одесской области, где ранее совершили вооруженное нападение на пункт весового контроля "Дачное", объявили в розыск жителя Великомихайловского района Павла Чумаченко, напавшего на сотрудников Нацполиции.

Инцидент произошел в село Гиржево, куда стражи порядка прибыли по вызову об избиении девушки. Сразу же после этого мужчина 1977 года рождения, находясь в строении на окраине населенного пункта, открыл огонь по полицейской машине.

"Указанный гражданин может быть вооружен охотничьим ружьем и нести угрозу для окружающих", – отметили полицейские.

Чумаченко Павел Васильевич. Фото: Нацполиция/npu.gov.ua

Как предполагается, с ним может находится несовершеннолетняя с грудным ребенком.

По факту посягательства на жизнь сотрудника полиции открыто уголовное производство, а также проводятся оперативные мероприятия с целью установления местонахождения подозреваемого.

Напомним, что в ночь на 5 мая в кафе под Киевом произошла стрельба, в результате которой погиб заместитель начальника местного отделения полиции.

Также ранее сообщалось об убийстве посетителя отдела выпечки одного из киевских супермаркетов – другой мужчина нанес ему смертельный удар в результате словесной перепалки.


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Тег стрельба, расстрел, одесская область, обстрел, Нацполиция

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