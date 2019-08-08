В Одесской области подростка унесло в открытое море: спасатели ищут мальчика

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В Одесской области ищут подростка, которого унесло в открытое море во время купания. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС области.

Как рассказали в ведомстве, 7 августа в 20:00 в службу спасения поступило сообщение о том, что в селе Григорьевка Лиманского района в акватории Черного моря пропал мальчик 2006 года рождения.

Отмечается, что подросток вместе с отчимом пошли купаться вблизи несанкционированного пляжа.

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В это время их накрыло волной и унесло в Черное море. Мужчину удалось спасти пограничникам, пришедшим на помощь на катере.

Водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения начали поиски мальчика. В этих целях также задействован катер ПРК-01 "Морской поисково-спасательной службы".

Напомним, недавно в Бердянске Запорожской области женщина проплыла на надувном матрасе больше 10 километров в открытом море. Другие отдыхающие, которые увидели, как несчастную уносит в море, вызвали спасателей, которые отправились ей навстречу.

Кроме того, мы писали, что в Херсонской области правоохранители спасли подростка, которого унесло на льдине на два километра от берега Днепра. Инцидент произошел в Великолепетихском районе

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