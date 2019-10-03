В Одесской области подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП

Водитель, совершая обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с Москвичом и Honda

Фото: od.npu.gov.ua ​

Правоохранители устанавливают обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия вблизи Черноморска Одесской области, где 16-летний подросток за рулем отцовской машины допустил столкновение с двумя легковушками. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля марки Mercedes – 16-летний парень, который взял машину у родителей, совершая обгон, не справился с управлением и допустил столкновение с Москвичом и Honda.

"В результате ДТП 75-летний водитель Москвича погиб на месте, а его 68-летнюю пассажирку госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Автомобиль Honda получил незначительные механические повреждения", – сказано в сообщении.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Ранее сообщалось, что в городе Сарны Ровенской области подросток взял автомобиль отца и на улице Котляревского допустил наезд на велосипедиста. Пострадавший получил телесные повреждения в виде политравмы, открытой черепно-мозговой травмы, ушиба мозга, открытого перелома колена.Мужчину доставили в местную больницу. Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, он умер.

А в Тернополе в аварию попала 13-летняя девочка, которая каким-то образом находилось за рулем автомобиля.

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