В Одесской области подтвердились три случая инфицирования коронавирусом: что известно о заболевших

В Одесской области подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об этом в Facebook заявил глава Одесской ОГА Максим Куций.
По его информации, положительные результаты на COVID-19 проявились у жителей Одессы: мужчины 1973 года рождения, женщины и мужчины 1965 и 1963 годов рождения соответственно.
Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.
"Более подробная информация уточняется. Желаю им скорейшего выздоровления и еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения правил карантина", – заметил представитель властей.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом. Пять человек скончались, еще один – выздоровел.
А ранее в Конотопе умерла пациентка с подозрением на коронавирус. Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста были положительными, но являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза.
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