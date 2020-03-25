В Одесской области подтвердились три случая инфицирования коронавирусом: что известно о заболевших

Всего в регионе зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией

В Одесской области подтвердились еще три случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об этом в Facebook заявил глава Одесской ОГА Максим Куций.

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По его информации, положительные результаты на COVID-19 проявились у жителей Одессы: мужчины 1973 года рождения, женщины и мужчины 1965 и 1963 годов рождения соответственно.

Оперативные данные тестов предоставил лабораторный центр Минздрава в Одессе. На данный момент в регионе зафиксировано четыре случая заболевания коронавирусной инфекцией.

"Более подробная информация уточняется. Желаю им скорейшего выздоровления и еще раз подчеркиваю необходимость соблюдения правил карантина", – заметил представитель властей.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксированы 145 случаев заражения коронавирусом. Пять человек скончались, еще один – выздоровел.

А ранее в Конотопе умерла пациентка с подозрением на коронавирус. Причины смерти женщины устанавливаются, поскольку результаты экспресс-теста были положительными, но являются предварительными и не являются основанием установления окончательного диагноза.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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