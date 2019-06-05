Возвращался домой с работы: в Одесской области поезд насмерть сбил мужчину

Мужчина слушал музыку в наушниках и не услышал приближения состава

Фото: Pixabay

В Одесской области поезд сообщением Вапнярка-Одесса сбил 34-летнего мужчину, который возвращался с работы домой. От полученных травм он скончался на месте, рассказали в пресс-службе полиции региона.

Трагедия произошла вблизи села Выгода Беляевского района. Погибший оказался местным жителем. Как выяснилось, мужчина ехал с работы и пропустил свою остановку. Возвращаясь пешком по железнодорожным путям, он слушал музыку в наушниках и не услышал приближение поезда.

"По данному факту назначен ряд экспертиз и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины", – рассказали в полиции.

Ранее в Киевской области электропоезд сбил школьника, который шел в наушниках. 15-летний парень, который учился в 9-м классе, шел встречать свою маму, ехавшую в электропоезде Киев – Малин. Школьник в неустановленном месте переходил пути на станции Клавдиево. Парень не услышал, как поезд приближается. Вследствие этого ребенка сбил транспорт, в котором ехала его мама.

Кроме того, не так давно поезд Кривой Рог — Москва насмерть сбил 26-летнего мужчину. Мужчина шел по рельсам в наушниках.

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