В Одесской области пограничники нашли подводную лодку контрабандистов (фото, видео)

В Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили ржавую конструкцию, которая напоминает подводную лодку. Скорее всего этот оригинальный девайс сконструировали для нужд контрабандистов.

Реклама

Как рассказали в Госпогранслужбе, кустарная "субмарина" имеет отсеки, которые закрываются герметично. По периметру она оборудована баллонами с сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занимать стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы лучше погружаться под воду.





Конструкцию нашли в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки пограничники проводят регулярно.





"Скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что на днях пограничники тралили дно на этом участке", – добавили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Ранее мы сообщали, что на Закарпатье со стрельбой задержали контрабандистов. Злоумышленники пытались тайком переправить в Европу партию сигарет.

Также напомним, в Киев под видом спортивного питания завозили сырье для наркотиков.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама