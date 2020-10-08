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В Одесской области пограничники нашли подводную лодку контрабандистов (фото, видео)

8 октября, 12:15

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Самодельную "субмарину" обнаружили на дне Кучурганского лимана

В Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили ржавую конструкцию, которая напоминает подводную лодку. Скорее всего этот оригинальный девайс сконструировали для нужд контрабандистов.

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Как рассказали в Госпогранслужбе, кустарная "субмарина" имеет отсеки, которые закрываются герметично. По периметру она оборудована баллонами с сжатым воздухом, с помощью которых конструкция могла занимать стабильное положение для перемещения под водой. На "борту" были мешки с песком, чтобы лучше погружаться под воду.



Конструкцию нашли в 30 метрах от берега во время траления дна Кучурганского лимана. Такие проверки пограничники проводят регулярно.



"Скорее всего "изобретатели" только испытали свое "ноу-хау", потому что на днях пограничники тралили дно на этом участке", – добавили в пресс-службе ведомства.

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Ранее мы сообщали, что на Закарпатье со стрельбой задержали контрабандистов. Злоумышленники пытались тайком переправить в Европу партию сигарет.

Также напомним, в Киев под видом спортивного питания завозили сырье для наркотиков.

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пограничники одесская область подводная лодка контрабандисты
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