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В Одесской области похоронили бойца, погибшего на Донбассе: фото

30 января, 20:21

В Килии похоронили Евгения Щуренко

В городе Килия Одесской области простились с Евгением Щуренко – механиком-водителем, погибшим в зоне боевых действий на Донбассе.

Церемония прощания состоялась в Свято-Николаевском храме, где в последний путь погибшего пришли проводить родные, друзья и военные из разных городов Украины.

После прощания в церкви гроб с телом защитника Украины пронесли по главной улице города в сопровождении духового оркестра. На кладбище прозвучали ритуальные выстрелы.

Напомним, Евгений Щуренко погиб за день до своего 42-го дня рождения, 26 января, от осколочного ранения в голову в районе Красногоровки под Донецком.

Боец проходил службу по контракту в 28-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.

День похорон по решению Килийского городского совета был объявлен днем траура по всей Килийской объединенной территориальной громаде.

Как сообщал сайт "Сегодня", в городе ШосткаСумской области похоронили бойца, военнослужащего Объединенных сил Антона Хобу, который погиб 26 января.

Президент Украины Владимир Зеленский почтил память двух военных, погибших на Донбассе. Также глава государства отметил, что нужно прилагать еще больше усилий для завершения войны.

В то же время в регионе не прекращаются вражеские обстрелы. Подробнее смотрите в сюжете новостей "Сегодня".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс похороны одесская область килия потери ВСУ ООС

Источник: Сегодня

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