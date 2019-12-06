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В Одесской области похоронили первую жертву пожара в колледже

6 декабря, 20:21

Траурная церемония прошла во дворе школы

В селе Новониколаевка Одесской области простились с погибшей на пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, Ксенией Бабенко.

Об этом сообщает местный сайт "Бессарабия информ".

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Провести девушку в последний путь пришли жители не только ее родного села, но и соседних.

Траурная церемония прошла во дворе школы, которую она только в 2018 году окончила, а ее мама работает в ней учительницей.

Напомним, что в Сети появилось видео начала пожара в Одесском колледже экономики , в результате которого, по данным на 17:00, погибли четыре человека (четвертой жертвой стал директор Института морской биологии Борис Александров), еще 12 остаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать тлеющие завалы, под которыми могут находиться десяток людей.

Напомним, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Напомним, что в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар.

В здании располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса жертвы похороны колледж пожары

Источник: bessarabiainform.com

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