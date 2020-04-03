В Одесской области полицейские охотятся на золотого орла из Красной книги (фото)

В соцсетях опубликовали фото нарушителей и указали их имена

В Одесской области ищут двоих полицейских и чиновника, которые убивают птиц, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщил на своей Facebook-странице местный житель Демьян Ганул. Он опубликовал фото, сделанное зимой. Мужчины позируют на фоне убитого беркута, один из них целится в птицу.

"На фото вы можете видеть трех негодяев, которые под прикрытием охотничьего билета охотятся на краснокнижных животных. Сейчас зафиксировано убийство птицы – беркут (золотой орел). Установлено, что справа на фото – представитель разрешительной системы полиции Коля Черный. Слева на фото – представитель Полиция Одесской области по фамилии – Максим Тимотин. Тот что в центре ориентировано тоже офицер полиции. Эта информация проверяется", – написал Демьян.

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Демьян просит украинцев найти мужчин на фото, чтобы они понесли наказание.

"Мы не можем позволить чиновникам с оружием уничтожать животных, занесенных в Красную книгу. Виновники должны понести наказание по закону, а это до семи лет заключения", – резюмировал Ганул.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" решил разобраться, кто из животных в Украине нуждается в усиленной охране, какие виды вскоре могут исчезнуть, как этому способствуют браконьеры и можно ли исправить ситуацию.

Кроме того, Верховный суд подтвердил внесение лося европейского в Красную книгу Украины и запрет охоты на это животное.

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