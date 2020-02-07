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В Одесской области полицейские помогли выбраться из снежного плена автобусу с 28 детьми

7 февраля, 00:54

Правоохранители освободили транспортное средство из заноса, сейчас автобус направляется к месту назначения

В Одесской области в снежном заносе застрял автобус почти с 30 детьми, ехавшими из Николаева на футбольный турнир в Румынию.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, автобус застрял сегодня в Ренийском районе между селами Орловка и Новосельское.

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"Полицейские вместе с сотрудниками ГСЧС помогали выбраться из снежного плена юным спортсменам из Николаева. Автобус "Скания", в котором 28 детей и 13 взрослых направлялись на турнир по футболу в румынский город Брашов, застрял в сугробах", – рассказали в главке.

Правоохранители освободили транспортное средство из заноса, сейчас автобус направляется к месту назначения.

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Фото: "Сегодня"

В Одесской области правоохранители извлекли из снежных заносов более 70 транспортных средств.

Добавим, ранее мы сообщали об ураганном ветре в Одессе – с домов сорваны крыши и упали 38 деревьев. А на улице Героев Крут возле супермаркета фрагмент кровли влетел в лобовое стекло припаркованного автомобиля.

Также стоит отметить, что в Украину пришел циклон "Петра". В плену снегопадов оказалась практически вся страна.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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Источник: УНИАН

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