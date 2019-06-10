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В Одесской области полицейские попали в пьяное ДТП: есть пострадавший

10 июня, 06:06

На момент аварии копы проверяли документы другого водителя

Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области.

В Черноморске автомобиль патрульных дважды попал в ДТП. В результате одного из них пострадал полицейский, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области.

Как выяснилось, сначала в авто копов врезался ВАЗ. Когда группа реагирования проверяла документы водителя легковушки, в их автомобиль, припаркованный на обочине, на большой скорости влетел другой ВАЗ. За рулем второй легковушки был 23-летний водитель с явными признаками опьянения.

Фото: ГУНП в Одесской области

В результате аварии пострадал один из сотрудников полиции. Сейчас он находится в больнице с переломанными ребрами, ушибом грудной клетки и черепно-мозговой травмой.

"Виновник ДТП в отделе полиции, он прошел медицинское освидетельствование на состояние алкоголя в крови. Решается вопрос о правовой квалификации события", – отметили в полиции.  

Напомним, недавно в Херсоне сотрудник Национальной полиции на личном автомобиле, находясь вне службы, сбил двух пешеходов

Также сообщалось, что начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки

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Тег ДТП, одесская область, полицейский, пострадавший

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