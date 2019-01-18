В Одесской области полицейские задержали домушника-рецидивиста

Вора разоблачили благодаря отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления

Фото: ГУНП в Одесской области.

В Одесской области полицейские задержали домушника-рецидивиста https://www.segodnya.ua/i/image_610x343/media/image/5c4/1ac/51a/5c41ac51a6a8b.jpg https://www.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5c4/1ac/51a/5c41ac51a6a8b.jpg 2019-01-18T12:51:00+02:00 Одесса Вора разоблачили благодаря отпечаткам пальцев, которые он оставил на месте преступления

В Измаиле Одесской области мужчина грабил частные дома. Злоумышленника уже задержали, сообщили в пресс-службе ГУНП области.

Как выяснилось, к местным полицейским обратились двое граждан. Из их частных домовладений грабитель, сломав окно и замок на двери, вынес деньги, золотые изделия и другие ценные вещи. В ограбленных домах правоохранители нашли отпечатки пальцев вора. Позже стало известно, что они принадлежат ранее судимому за кражи 40-летнему горожанина. Его оперативно разыскали и задержали.

"Мужчина сразу признался в обоих кражах и выдал одну из украшений пострадавших, которую оставил себе и пользовался им. Остальным имуществом и деньгами правонарушитель успел распорядиться по своему усмотрению. На сегодняшний день фигурант обоснованно подозревается в совершении двух краж и проверяется на причастность к другим преступлениям. Следствие продолжается", – рассказал и.о. начальника Измаильского ОП Геннадий Петровский.

Напомним, не так давно в Одессе правоохранители разоблачили и задержали вора-домушника. Мужчина оказался выходцем из кавказского региона.

Кроме того, ранее в Одессе правоохранители задержали мужчину, который ограбил местную жительницу. Злоумышленник оказался ранее судим за аналогичные преступления.

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