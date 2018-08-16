В Одесской области полицейские задержали мужчину с гранатами и патронами в мешке
Мешок с взрывоопасными предметами мужчина нес со свалки домой
Фото: ГУНП в Одесской области
Фото: ГУНП в Одесской области
В Окнах Одесской области полицейские задержали мужчину, в мешке у которого обнаружили гранаты и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.
"Встретили подозрительного молодого на полевой дороге вблизи поселка. В ходе осмотра его вещей были обнаружены две ржавые гранаты Ф-1 и более тридцати ржавых патронов калибра 5,45 мм. Парень объяснил, что нашел все на помойке и нес домой", – говорится в сообщении.
На данный момент правоохранители изъяли взрывоопасные предметы и направили в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.
Ранее мы писали о том, что в Одесской области в школе 14-летняя девочка раздавала ученикам патроны.
Ранее сообщалось, что во время обыска в доме 39-летнего жителя Каменец-Подольского района обнаружили целый арсенал огнестрельного оружия ,боеприпасов и взрывчатых веществ.
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