В Одесской области полицейские задержали мужчину с гранатами и патронами в мешке

В Окнах Одесской области полицейские задержали мужчину, в мешке у которого обнаружили гранаты и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Встретили подозрительного молодого на полевой дороге вблизи поселка. В ходе осмотра его вещей были обнаружены две ржавые гранаты Ф-1 и более тридцати ржавых патронов калибра 5,45 мм. Парень объяснил, что нашел все на помойке и нес домой", – говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители изъяли взрывоопасные предметы и направили в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований предварительно по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы писали о том, что в Одесской области в школе 14-летняя девочка раздавала ученикам патроны.

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