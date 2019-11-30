В Одесской области полицейский насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла недалеко от Измаила

/ Фото: Нацполиция

В Одесской области, на трассе Одесса – Измаил, произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – полицейский за рулем ВАЗа насмерть сбил пешехода.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, в момент ДТП, которое произошло в Измаильском районе, коп находился вне службы.

"Вблизи села Сафьяны под колесами автомобиля ВАЗ погиб человек. Сейчас на месте происшествия работают полицейские. Устанавливается обстоятельства ДТП", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги: мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого пока не установлена, получил телесные повреждения и умер в карете скорой помощи.

Информация о ДТП была передана сотрудникам Государственного бюро расследований. Позже, по результатам медицинского осмотра, выяснилось, что признаков опьянения у полицейского не было.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

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