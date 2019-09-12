В Одесской области полиция по горячим следам задержала убийцу

При осмотре дома у правонарушителя было обнаружено возможное орудие преступления — нож

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В Одесской области возле одного из городских магазинов 36-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения зарезал собутыльника.

Инцидент между мужчинами возник внезапно. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.

Работники сектора реагирования патрульной полиции по горячим следам установили личность злоумышленника и задержали его по месту жительства.

При осмотре дома у правонарушителя было обнаружено возможное орудие преступления — нож.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас с подозреваемым проводятся неотложные следственные действия.

Тем временем в Ирпене произошло жестокое убийство молодого парня из-за несуществующей кражи 600 долларов. В совершении преступления подозреваются два строителя, с которыми работал погибший.

Сообщалось также об убийстве 18-летней девушки на столичных Теремках. Подозреваемым оказался ее ровесник, а его задержание проходило в Полтаве. При этом, еще когда полицейским не было известно об убийстве девушки, вместе с родителями и адвокатом парень прибыл в полтавскую полицию и написал заявление о том, что в Киеве на него было совершено нападение.

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