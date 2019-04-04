В Одесской области после драки шестиклассниц открыто уголовное производство

После потасовки девочек в школе полиция начала расследование

Женская драка. Иллюстрация, фото из открытых источников.

В Одесской области после драки шестиклассниц открыто уголовное производство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a67/3e3/5c8a673e33699.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a67/3e3/5c8a673e33699.jpg 2019-04-04T11:27:00+03:00 Одесса После потасовки девочек в школе полиция начала расследование

В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту драки между школьницами в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Конфликт между ученицами шестого класса произошел на перемене – словесные препирательства между ними переросли в потасовку, в результате которой обе получили телесные повреждения.

На место происшествия вызвали врачей, которые осмотрели участниц драки и выяснили, что их здоровью ничего не угрожает. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".

В рамках расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка действиям каждого участника.

Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.

Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " В Одесской области после драки шестиклассниц открыто уголовное производство". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.