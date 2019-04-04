В Одесской области после драки шестиклассниц открыто уголовное производство
После потасовки девочек в школе полиция начала расследование
В Одесской области полиция открыла уголовное производство по факту драки между школьницами в Подольске. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Конфликт между ученицами шестого класса произошел на перемене – словесные препирательства между ними переросли в потасовку, в результате которой обе получили телесные повреждения.
На место происшествия вызвали врачей, которые осмотрели участниц драки и выяснили, что их здоровью ничего не угрожает. Полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное легкое телесное повреждение".
В рамках расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия, а также дана оценка действиям каждого участника.
Ранее сообщалось о жестоком избиении школьницы в Одессе. Мать пострадавшей рассказала, что нападавшие были хорошо знакомы с ее дочерью, а одна из них даже претендовала на роль лучшей подруги.
Напомним, ранее журналисты "Сегодня" рассмотрели случаи детской жестокости, которые приобретают массовый характер, когда нечеловеческие выяснения отношений между детьми порой шокируют всю страну.
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