В Одесской области построят завод по переработке мусора: стали известны подробности

Предприятие будет перерабатывать по 55 тонн в сутки и не навредит окружающей среде

В Одесской области построят первый в регионе завод по переработке мусора: в Рени депутаты местного совета одобрили разработку детального плана территории, на которой будет располагаться предприятие.

На заводе планируют перерабатывать мусор не только из Рени, но и близлежащих сел. Ориентировочная площадь земельного – пять гектаров, он расположен по ул. Дорога Дружбы, 3.

Планируется, что землю передадут в аренду. Один из пунктов решения — проведение общественных слушаний, чтобы учесть интересы общественности при разработке детального плана.

Заниматься строительством завода будет ООО "Эко Эйр Рени". Как заверил "Сегодня" ее директор Роман Ильченко, предприятие не принесет никакого вреда экологии. Даже неприятных запахов в округе, которых так опасаются местные жители, быть не должно.

"В нашем случае завод ничего не портит. У нас полный комплекс переработки — 98%. Там нет ни процесса горения, ничего, то есть запах только от машин будет", — рассказал Ильченко журналистам "Сегодня", добавив, что от завода до ближайшего дома — почти километр.

По словам нашего собеседника, предприятие сможет перерабатывать 55 тонн отходов в день.

"Мы рассчитывали забирать 90% того мусора, который генерирует район", — добавляет он, а вот теплом, которое будет выделяться в процессе переработки, тут планируют обогревать теплицы, которые намерены обустроить тут же.

По словам Ильченко, отапливать с помощью этого тепла дома невыгодно, потому что при таком расстоянии будут большие теплопотери.

Правда, сооружение такого завода – дело небыстрое. Только на оформление всех документов может уйти от шести месяцев до полутора лет. Еще девять месяцев уйдет на само строительство.

К слову, сегодня в регионе, по подсчетам областного департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергоэффективности, насчитывается 628 мест удаления отходов, общая площадь которых — 1040 гектаров, это в 24 раза больше, чем территория всех пляжей Одессы, вместе взятых.

В областном центре о мусороперерабатывающем заводе пока только говорят. Зато в ближайшее время в Одессе силами общественников откроют первую сортировочную станцию. Деньги на ее создание собирали всем миром на одесской краудфандинговой платформе "Мой город".

"На такой сортировочной станции одесситы будут иметь возможность оставить на переработку либо утилизацию не только ценные виды вторсырья (макулатуру, пластиковые бутылки и флаконы, металлолом, стекло), но и проблемное сырье, которое можно переработать, но которое не является коммерчески интересным либо его утилизация стоит денег", — пояснили авторы проекта.

По их задумке, средства для переработки "проблемного" сырья будут брать с дохода от переработки более ценного – бутылок, стекла или макулатуры.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Полтавской области на трассах собирают мусорный "урожай". Больше всего мусора коммунальщики собирают на стоянках габаритного транспорта.

Также мы писали, что украинцы бывают настолько равнодушными, что иногда готовы жить в беспорядке. Как пример – многоэтажки, где есть мусоропроводы. Жители ленятся выносить мусор на улицу, забивают им трубопроводы и жалуются на антисанитарию в подъездах.

Тем временем шведы превратили сбор мусора в спорт. Новый фитнес-тренд – сочетание спорта и общественно полезной работы. Мусор, который собрали плоггеры попадет в мусорные баки, а затем – на переработку или сжигание.

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