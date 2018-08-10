В Одесской области правоохранители разоблачили восемь нелегальных мигрантов

Сегодня, 05:34

На заводе по обработке древесины работали семь граждан Китая и один гражданин Казахстана


Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

На одном из заводов в Овидиопольском районе Одесской области правоохранители разоблачили восемь нелегальных мигрантов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Семь граждан Китая и один гражданин Казахстана были разоблачены в ходе спецоперации "Мигрант". Миграционная служба уже составила на мигрантов протоколы по ч. 1 ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее мы писали о том, что в ходе оперативно-превентивных мероприятий под условным названием "Мигрант" уже объявлено о подозрении 392 иностранцам-нарушителям. В ходе спецоперации были выявлены 539 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. Выявлено 42 "криминальных авторитета" из числа иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Из них задержаны семь так называемых "воров в законе".

Напомним, ранее стало известно, сколько иностранцев выгнали из Украины за годы независимости
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